الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات إيران في فيينا الثلاثاء

أعلن الاتحاد الأوروبي أن المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران في فيينا، ستستأنف يوم الثلاثاء برئاسة المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان عنه: "سيواصل المشاركون مناقشاتهم لبحث إمكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق".

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "طهران تخوض المفاوضات النووية من منطلق قوة، وأن هناك تطورات ملموسة في اجتماعات فيينا".

وقال روحاني: "كل الأطراف تدعو إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة علينا، لاسيما الولايات المتحدة نفسها"، مضيفا أنهم يعيشون فترة زمنية مهمة.

تجدر الإشارة إلى أن مباحثات فيينا تجري في إطار الاتفاق النووي وبحضور ممثلين من إيران ودول 4+1 فقط، وليست هناك أية مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة على جدول أعمال الوفد الإيراني مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات