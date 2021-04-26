الاتحاد الأوروبي: تعميق العلاقة مع تركيا صعب طالما استمر الاستبداد في عهد أردوغان

اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن تعميق علاقة الاتحاد الأوروبي مع تركيا سيكون صعبا، وسط استمرار الاستبداد في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ميشيل أمام البرلمان الأوروبي: "لقد عبرنا عن قلقنا العميق بشأن سيادة القانون والحقوق الأساسية والانسحاب من اتفاقية اسطنبول وكذلك حرية التعبير أو استهداف الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام".

وأضاف: "من الصعب التفكير في تعاون واسع النطاق مع تركيا، في حال استمرت الإجراءات السلبية في هذا المجال".

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "أوروبا ترغب في تحسن العلاقة بينها وبين أنقرة، لكن الوقت لا يزال مبكرا".

المصدر: "رويترز"