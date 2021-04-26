الشرطة الإيطالية تعتقل 30 شخصا بتهمة الانتماء لمافيا "بلاك آكس"

أعلنت الشرطة الإيطالية يوم الاثنين أنها اعتقلت 30 شخصا جميعهم نيجيريون، تشتبه بانتمائهم لعصابة المافيا المعروفة "بلاك آكس" الناشطة في عدة مناطق بالبلاد.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم يواجهون نحو 100 تهمة بينها الانضمام للمافيا وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية والبغاء والاحتيال عبر الإنترنت.

وبين المعتقلين رجل عمره 35 عاما يعيش في لاكويلا بإقليم أبروتسو في وسط إيطاليا ويعتقد أنه زعيم "بلاك آكس" في إيطاليا، ولم يكشف عن اسمه.

وظهرت جماعة "بلاك آكس" في نيجيريا في منتصف التسعينات وارتبطت بأعمال قتل وتشويه واغتصاب قبل أن تتحول إلى شبكة دولية ذات نفوذ.

وقالت الشرطة إن معظم الجرائم المنسوبة للمعتقلين ارتكبت عبر الإنترنت وشملت استخدام عملة بتكوين في شراء أرقام بطاقات ائتمان بنكية مسروقة كانت تستخدم في المشتريات الإلكترونية.

المصدر: رويترز