وزيرة السياحة الإسبانية تتلقى سكينا بالبريد بعد تهديدات بقتل آخرين

أعلنت وزيرة السياحة الإسبانية رييس ماروتو اليوم الاثنين أنها تلقت بالبريد سكينا مغطى ببقع حمراء اللون، بعد أيام من تلقي مسؤولين أمنيين كبار وزعيم حزب يساري تهديدات بالقتل.

إقرأ المزيد

ونشرت الوزارة صورة تظهر سكينا صغيرا قابلا للطي بمقبض خشبي وعلى نصله سلسلة بقع حمراء اللون.

وقالت ماروتو: "الأمر خطير... يجب أن نشعر بقلق لأنني لست شخصا مثيرا للجدل"، مضيفة للصحفيين أمام مقر البرلمان "إنه يعطينا قوة أكبر للدفاع عن الديمقراطية.. الكراهية والتهديدات لن تخرسنا".

وأوضحت أن الشرطة تحقق في أمر الطرد الذي وصل للوزارة يوم الجمعة وعليه عنوان يمكن رده له.

وكتب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على تويتر: "كفى! لن نسمح بذلك. لن ندع الكراهية تحل محل التعايش في إسبانيا".

وانضم سانشيز لأصوات من مختلف الطيف السياسي في إسبانيا، بما في ذلك حزب فوكس اليميني المتطرف، في إدانة التهديدات.

المصدر: رويترز