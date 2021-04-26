وزيرة الدفاع الفرنسية: دعم الجنود المتقاعدين للوبان "فضيحة"

أعربت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي عن غضبها بعد أن تعهد مئات الجنود المتقاعدين بدعم زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبان في الحرب ضد ما اعتبروه "تفكك بلادهم وخطر الحرب الأهلية".

وقالت بارلي إن التحالف بين العسكريين السابقين المسيسين والمرشحة الرئاسية اليمينية سيكون بمثابة "فضيحة"، معتبرة أن العمود الذي نشره العسكريون المتقاعدون في مجلة Valeurs Actuelles (القيم الحالية) والذي دعوا فيه إلى قمع "الإسلاموية"، هو "غير مسؤول وما كتب يمثلهم فقط".

وشددت بارلي على أن "الحياد والولاء يعتبران أساسين مهمين للسلوك العسكري"، مشيرة إلى أن "كلمات لوبان تعكس سوء فهم خطير للمؤسسة العسكرية، وهذا مقلق لمن يريد أن يصبح قائدا للقوات المسلحة".

وأكدت أن "تسييس القوات المسلحة الذي اقترحته لوبان من شأنه أن يضعف قدرتنا العسكرية وبالتالي فرنسا"، مضيفة: "الجيش موجود للدفاع عن فرنسا وحماية الفرنسيين".

والخطاب الذي نشر في مجلة Valeurs Actuelles كتبه جان بيير فابر برناداك، وهو ضابط سابق ووقع عليه حوالي 120 من كبار الضباط السابقين و1000 آخرين من الرتب الدنيا.

وقالوا في الخطاب إن "رفاقهم في الخدمة" قد يضطرون إلى المشاركة في "مهمة محفوفة بالمخاطر لحماية قيمنا الحضارية وحماية مواطنينا على الأراضي الوطنية"، معتبرين أنه "لم يعد هناك وقت للتسويف وإلا فإن الحرب الأهلية ستضع حدا لهذه الفوضى المتزايدة".

المصدر: "ديلي ميل"