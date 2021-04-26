للمرة الأولى منذ 9 أشهر.. البرتغال لم تسجل وفيات بكورونا

قالت السلطات الصحية البرتغالية، إن البرتغال لم تسجل الاثنين أي حالة وفاة مرتبطة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.

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يأتي ذلك، في الوقت الذي تخرج فيه البلاد من عزل عام مستمر منذ شهرين.

ومنذ بدء الجائحة سجلت البرتغال 16965 حالة وفاة و834638 حالة إصابة من بينها 196 حالة اليوم.

وكانت المرة السابقة التي أعلنت البرتغال فيها أنها لم تسجل حالات وفاة مرتبطة بالمرض في الثالث من أغسطس.

المصدر: رويترز