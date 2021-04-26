روحاني: هناك تطورات ملموسة في اجتماعات فيينا

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الاثنين، أن "طهران تخوض المفاوضات النووية من منطلق قوة، وأن هناك تطورات ملموسة في اجتماعات فيينا".

إقرأ المزيد

وقال روحاني: "كل الأطراف تدعو إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة علينا، لاسيما الولايات المتحدة نفسها".

وأضاف: "نعيش فترة زمنية مهمة..مهمة".

في حين أشار عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين ومساعد وزير الخارجية، أمس الأحد، إلى أن طهران "لن تسمح بإطالة أمد المباحثات النووية في العاصمة النمساوية فيينا".

وبعد إفادة قدمها إلى لجنة الأمن القومي في البرلمان حول مفاوضات فيينا، شدد عباس عراقجي، على أن "إيران ستنسحب من هذه المفاوضات اذا اتجهت نحو إهدار الوقت، ولم تلمس جدية الطرف الآخر".

تجدر الإشارة إلى أن مباحثات فيينا تجري في إطار الاتفاق النووي وبحضور ممثلين من إيران ودول 4+1 فقط، وليستت هناك أية مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة على جدول أعمال الوفد الإيراني مع الولايات المتحدة.

المصدر: RT