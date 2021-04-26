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المجلس العسكري في تشاد يعين رئيس الحكومة السابق باداكي رئيسا للوزراء

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المجلس العسكري في تشاد يعين رئيس الحكومة السابق باداكي رئيسا للوزراء
RT
رئيس الوزراء في حكومة تشاد الانتقالية ألبرت باهيمي باداكي
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أعلن المجلس العسكري الحاكم في تشاد اليوم الاثنين تعيين رئيس الوزراء السابق، ألبرت باهيمي باداكي، الذي جاء في المركز الثاني في انتخابات 11 أبريل الرئاسية، رئيسا للحكومة الانتقالية.

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وكان المجلس العسكري رفض، أمس الأحد، التفاوض مع المتمردين من "جبهة التغيير والوفاق" الذين أعلنوا استعدادهم للمحادثات وللالتزام بوقف إطلاق النار وبحث "التسوية السياسية" في البلاد، بعد مقتل رئيس الدولة السابق إدريس ديبي الأسبوع الماضي.

وكانت "الجبهة" قد أعلنت رفضها للمجلس العسكري الانتقالي الذي تشكل يوم الثلاثاء الماضي، بعد وفاة الرئيس ديبي متأثرا بجروح أصيب بها في جبهة القتال، وفق الرواية التي أوردها الجيش التشادي.

وأعلن المجلس العسكري عن "ميثاق انتقالي"، وبدأ مشاورات لتشكيل حكومة انتقالية ومجلس وطني، على أن تنتهي الفترة الانتقالية بعد 18 شهرا بانتخابات رئاسية، إلا أن هذه الخطوات لا تزال مرفوضة من المعارضة.

المصدر: "رويترز"

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