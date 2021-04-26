مسلحون يجتاحون قاعدة عسكرية في نيجيريا ويقتلون عشرات الجنود

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها أن مسلحين اجتاحوا قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا وقتلوا أكثر من 30 جنديا قبل أن ينسحبوا في مواجهة ضربات جوية.

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وقال ثلاثة جنود وساكن محلي للوكالة إن المهاجمين، الذين يعتقد أنهم ينتمون إلى فرع تنظيم "داعش"في المنطقة، استهدفوا قاعدة في بلدة ماينوك بولاية بورنو شمال شرق البلاد بعد ظهر أمس الأحد.

وذكر متحدث عسكري تم الاتصال به هاتفيا أنهم سيصدرون بيانا حول الحادث ورفض الإدلاء بمزيد من التصريحات.

وقالت مصادر لـ"رويترز" إن 33 جنديا قتلوا في هجوم الأحد.

وتقع ماينوك على بعد حوالي 55 كيلومترا من مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو. ويجتاح تمرد "إسلامي" شمال شرق نيجيريا منذ أكثر من عقد، قتل فيه أكثر من 30 ألف شخص وشرد ما لا يقل عن مليونين.

وقتل عشرات الجنود والمدنيين مع تزايد انعدام الأمن في أنحاء نيجيريا هذا العام. وقبل أكثر من شهر بقليل، قتل حوالي 30 جنديا في أربعة هجمات شنها متشددون إسلاميون في شمال شرق نيجيريا.

المصدر: "رويترز"