لافروف يشتبه في انتهاك التشيك لمعاهدة دولية ويدعو الاتحاد الأوروبي لتحري ما يحدث على أراضيه

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي النظر والبت في موضوع الانفجارات في مستودعات الأسلحة في بلدة فربيتيتسي بالتشيك في عام 2014.

وشدد لافروف، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع وزير خارجية هندوراس ليساندرو روساليس بانيغاس، على أنه توجد شكوك تشير إلى أن براغ انتهكت عددا من المعاهدات الدولية.

وأضاف الوزير الروسي: "كل هذه التعليقات المشوشة والتصريحات العاطفية، ليست عاقلة جدا. ربما يتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يبت في هذا الموضوع وكذلك المسائل الأخرى المتعلقة بهذه القصة، لأن كل ذلك حدث على أراضيه. ووفقا لتعليقات الخبراء، ترافق حدوث كل ذلك بانتهاك لعدد من القواعد والمعايير المعمول بها في الاتحاد الأوروبي".

وتابع لافروف: "وهناك ما يدل بشكل ملموس على أنه تم انتهاك الاتفاقات الدولية بما في ذلك اتفاقية أوتاوا التي تحظر استخدام الألغام ضد الأفراد، وكذلك ما يسمى بمعاهدة تجارة السلاح، التي وكما أذكر يشارك فيها كل أعضاء الاتحاد الأوروبي. لذلك، وكما اعتقد حان الوقت لكي تشرح بروكسل بشكل ما، ما يحدث على أراضي دول هذا الاتحاد".

المصدر: نوفوستي