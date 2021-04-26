دبلوماسيو لاتفيا بموسكو يتلقون لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

أفاد السفير اللاتفي لدى موسكو، ماريس رييكستينش، بأن عددا من موظفي السفارة تلقوا لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

وأكد السفير أنهم استخدموا فرصة التلقيح ضد كورونا التي قدمتها لهم وزارة الخارجية الروسية، مضيفا أن تلقي اللقاح الروسي كان قرارا شخصيا لهم.

ولا يستخدم لقاح "سبتوتنيك V" الروسي حاليا في لاتفيا. ويعود السبب الرسمي لذلك إلى أن اللقاح الروسي لم يسجل حتى الآن من قبل سلطات الاتحاد الأوروبي.

وأشارت نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجري في لاتفيا في مارس الماضي إلى أن 44% من سكان البلد يريدون أن يتلقوا اللقاح الروسي ضد كورونا بالذات.

وفي الوقت ذاته قال رئيس وزراء لاتفيا، كريشيانيس كارينش، إن بلاده لا تحتاج إلى اللقاح الروسي، مشيرا إلى أن لاتفيا قد اشترت العدد الكافي من اللقاحات ضد فيروس كورونا. وأكد أيضا أن شراء اللقاح الروسي لا يمكن إلا في حالة فشل الإمدادات المتوقعة".

المصدر: سبوتنيك