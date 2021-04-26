 
مباشر

زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب محافظة كرمانشاه غرب إيران

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب محافظة كرمانشاه غرب إيران
Reuters
آثار زلزال في كرمنشاه، غرب إيران، صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q9tn

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين، ضواحي مدينة سربل ذهاب في محافظة كرمانشاه غرب إيران.

إقرأ المزيد
إيران.. الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو المقبل مع مراعاة قيود كورونا
إيران.. الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو المقبل مع مراعاة قيود كورونا

وأفادت وكالة "إيرنا" الإيرانية، بأن هذا الزلزال وقع في الساعة 2:39 بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين، وعند التقاء خطي الطول الشرقي 45:81 والعرض الشمالي 34:38 درجة، وفي عمق 10 كلم من سطح الأرض.

وقد تحدد مركز الزلزال على بعد 10 كلم من مدينة سربل ذهاب و26 كلم من مدينة قصر شيرين و27 كلم من مدينة كيلانغرب، في محافظة كرمانشاه.

ولم ترد حتى الآن تقارير بشأن الخسائر المحتملة الناجمة عن هذا الزلزال.

المصدر: إيرنا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا