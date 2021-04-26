زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب محافظة كرمانشاه غرب إيران

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين، ضواحي مدينة سربل ذهاب في محافظة كرمانشاه غرب إيران.

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وأفادت وكالة "إيرنا" الإيرانية، بأن هذا الزلزال وقع في الساعة 2:39 بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين، وعند التقاء خطي الطول الشرقي 45:81 والعرض الشمالي 34:38 درجة، وفي عمق 10 كلم من سطح الأرض.

وقد تحدد مركز الزلزال على بعد 10 كلم من مدينة سربل ذهاب و26 كلم من مدينة قصر شيرين و27 كلم من مدينة كيلانغرب، في محافظة كرمانشاه.

ولم ترد حتى الآن تقارير بشأن الخسائر المحتملة الناجمة عن هذا الزلزال.

المصدر: إيرنا