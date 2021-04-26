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زيلينسكي يقول إنه كلف مكتبه بالتنسيق مع الكرملين موعد ومكان لقائه مع بوتين

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زيلينسكي يقول إنه كلف مكتبه بالتنسيق مع الكرملين موعد ومكان لقائه مع بوتين
Reuters
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن لقاءه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على ما يبدو سيتم، مضيفا أنه كلف مكتبه بتنسيق موعد ومكان إجراء هذا اللقاء.

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وقال زيلينسكي أمام الصحفيين، اليوم الاثنين: "يبدو لي أن الأمور تشير إلى أن اللقاء سيتم. واقترحت حقا – وهذا ما قد سمعتوه – إجراء لقاء في دونباس. وأكد الرئيس (بوتين) رغبته في إجراء لقاء، لكنه اقترح إجراءه في موسكو. وقد كلفت رئيس المكتب الرئاسي، أندريه يرماك، بأن يتصل بإدارة الرئيس بوتين لكي يتوصلوا إلى تفاهم ويحددوا مواعيد ومكانا حيث يمكن أن نلتقي".

وأضاف أنه يهتم بمحتوى اللقاء، مشيرا إلى أن مكان إجرائه هو مسألة تفاصيل".

وأكد زيلينسكي أنه جاهز لأن يبحث مع بوتين مسألة وضع الأوكرانيين الناطقين باللغة الروسية ومسألة الكنيسة الأرثوذكسية.

من جانبه قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الاثنين، إنه لا تتوفر لديه أي تفاصيل حول اللقاء المقبل بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

المصدر: نوفوستي

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