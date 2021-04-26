بوتين يبحث مع نظيره التركماني مكافحة فيروس كورونا

قال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع نظيره التركماني قربان قولي بردي محمدوف، المسائل المتعلقة بالمكافحة المشتركة لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المكتب، في بيانه: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية، مع رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف. وتم خلالها التأكيد على أن الشراكة الاستراتيجية الروسية التركمانية تتطور بنجاح. وتمت مناقشة بعض قضايا التعاون الثنائي مع التركيز على التعزيز اللاحق للعلاقات التجارية والاقتصادية المفيدة للجانبين، وكذلك التصدي المشترك لعدوى فيروس كورونا".

وبحث الزعيمان كذلك، سير العمل في مجال التحضير لعقد قمة قزوين السادسة المقررة في هذا العام.

وتابع البيان القول إن، بوتين أعرب أيضا عن تعازيه العميقة بوفاة والد رئيس تركمانستان الذي توفي في 18 أبريل عن عمر يناهز 89 عاما.

المصدر: نوفوستي