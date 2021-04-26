وكالة التلغراف اليهودية: تعرض 4 معابد يهودية للتخريب في نيويورك

كشفت وكالة التلغراف اليهودية، أن أربعة معابد يهودية في حي ريفرديل بمدينة نيويورك الأمريكية، تعرضت للتخريب خلال ليل السبت الماضي.

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وشدد حاكم نيويورك، أندرو كومو، على أنه "سيتم تعزيز وجود الشرطة حول المعابد".

من جانبه أشار عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، إلى أن "فرقة العمل المعنية بجرائم الكراهية في شرطة نيويورك لديها قيادة قوية في الأعمال الدنيئة لمعاداة السامية في برونكس وسنتخذ إجراءات سريعة ضد الجناة"، لافتا إلى أن"الهجوم على كنيس يهودي هو هجوم على جميع المعابد اليهودية وجميع المؤسسات اليهودية وجميع أماكن العبادة"، بحسب ما ورد في رسالة عبر البريد إلكتروني أرسلتها يوم الأحد مجموعة شراكة المجتمع اليهودي ريفرديل.

من جهته، أوضح مدير جهاز الأمن القومي، إيفان برنشتاين، قائلا: "نشعر بالقلق من أن المؤسسات اليهودية تتعرض للتخريب للمرة الثالثة على التوالي في أسبوع"، مضيفا أن "روايات شهود العيان التي أوردتها فرقنا إلى جانب صور من كاميرات المراقبة تظهر أن المشتبه به لديه رغبة واضحة في إيذاء الجالية اليهودية".

كما أظهرت لقطات أمنية أن المشتبه به قام أيضا بتخريب اثنين من المعابد اليهودية في وقت سابق من الأسبوع، وفقا لخدمة أمن المجتمع الوطني (مجموعة متطوعة لأمن الكنيس).

وصرح إيفان بيرنشتاين، مدير خدمة أمن المجتمع الوطني في بيان: "نحن قلقون من تعرض المؤسسات اليهودية للمضايقة أو التخريب للمرة الثالثة على التوالي في أسبوع واحد..إن روايات شهود العيان لمتطوعينا، إلى جانب لقطات من الجاني المزعوم قبل أيام من ارتكاب الأعمال، تمثل رغبة واضحة في إلحاق الأذى بالجالية اليهودية".

المصدر: "I24NEWS"