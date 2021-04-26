بيسكوف يكشف عن عمل الأجهزة الأمنية المختصة في إحباط محاولة استهداف لوكاشينكو

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه توجد لدى الأجهزة الأمنية المختصة كل الأدلة اللازمة، واعترافات المشاركين في المؤامرة ضد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

وذكر بيسكوف، أن رجال المخابرات الروسية نفذوا عملية اعتقال المتآمرين، بالتعاون مع زملائهم من بيلاروس، وبفضلهم تم التصدي ومنع تنفيذ الخطة الإجرامية الهادفة للإطاحة بالسلطة الشرعية في بيلاروس.

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وقال: "لقد أثبتت الأجهزة الأمنية المختصة، أكثر من مرة، أنها تملك جميع أدلة الإدانة اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، توجد لديها أيضا اعترافات بعض المشاركين في هذه المؤامرة".

المصدر: نوفوستي