الكرملين لا يؤكد إجراء لقاء بوتين-بايدن في 15 و16 يونيو القادم

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا يؤكد إجراء لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في 15 و16 يونيو القادم.

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وردا على سؤال صحفي حول استعداد الكرملين لتأكيد موعد إجراء اللقاء المرتقب بين بوتين وبايدن قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "حقا، كانت هناك بعض المقترحات. ولا يمكنني تأكيد هذه المواعيد، لا سيما أنه لا توجد هناك أي اتفاقات بشأن المواعيد. ويدور الحديث حقا عن أشهر الصيف، لكن الموعد لم يتم تحديده حتى الآن. طبعا يجب علينا تحليل العديد من العوامل من أجل التوصل إلى أي اتفاقات نهائية".

وأضاف أن الحديث عن مكان إجراء لقاء بوتين-بايدن سابق لأوانه أيضا. وأوضح: "لم نذكر أي دولة حتى الآن"، متابعا أن إجراء الحوار عن مكان إجراء اللقاء المقبل لا يمكن قبل تحديد موعد إجرائه.

واقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين سابقا في مكالمة هاتفية إجراء لقاء شخصي في أراضي دولة ثالثة. من جانبه أوضح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بايدن اقترح على بوتين إجراء لقاء في الأسابيع القريبة القادمة.

المصدر: نوفوستي