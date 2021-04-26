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الحكم بالسجن على أوكراني حاول تهريب قطع غيار "إس-300" من روسيا

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الحكم بالسجن على أوكراني حاول تهريب قطع غيار
Sputnik
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قال مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي، إنه تم تثبيت الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات، الذي صدر بحق مواطن أوكراني بعد إدانته بمحاولة تهريب قطع غيار لمنظومة "إس-300" من روسيا.

ونوه المركز، بأن محكمة الاستئناف أبقت على حكم محكمة كراسنودار الإقليمية ضد المواطن الأوكراني مارتشينكو الذي تم القبض عليه في ربيع عام 2019.

وذكر أن المحكمة الإقليمية، حكمت على الأوكراني بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بموجب المادة 276 من قانون العقوبات الجانئية الروسي "التجسس".

وأشار البيان، إلى أن مارشينكو تلقى في مايو 2018، من الاستخبارات الخارجية الأوكرانية، مهمة شراء بعض قطع غيار مستخدمة في منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-300"، وتم تسليمه لتنفيذ ذلك مبلغ 163 ألف دولار.

وأضاف: "كان من المفترض نقل هذه المواد السرية إلى أوكرانيا، من خلال شركة وسيطة في مقدونيا".

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