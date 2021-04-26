 
مباشر

بوتين يعبر عن تعازيه للرئيس الإندونيسي بضحايا غرق الغواصة

أخبار العالم

بوتين يعبر عن تعازيه للرئيس الإندونيسي بضحايا غرق الغواصة
Reuters
الغواصة الإندونيسية "KRI Nanggala 402"، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q9s3

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن تعازيه لنظيره الإندونيسي، جوكو ويدودو، بضحايا الغواصة الإندونيسية الغارقة.

إقرأ المزيد
إندونيسيا تعلن العثور على حطام الغواصة الغارقة وتؤكد وفاة طاقمها بالكامل
إندونيسيا تعلن العثور على حطام الغواصة الغارقة وتؤكد وفاة طاقمها بالكامل

وجاء في بيان صدر عن بوتين ونشر على موقع الكرملين: "السيد الرئيس المحترم، تقبلوا التعازي العميقة بضحايا حادث غرق الغواصة التابعة للقوات البحرية الإندونيسية في بحر بالي. وأدعوكم لأن تنقلوا كلماتي من التعاطف الخالص والدعم لأسر وأصدقاء البحارة المتوفين ولكل أبناء بلدكم".

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن رجال الإنقاذ الإندونيسيين عثروا في البحر على أجزاء من المعدات التابعة للغواصة العسكرية الإندونيسية التي فقدت الأسبوع الماضي شمالي جزيرة بالي.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن العسكريين الإندونيسيين أن جميع أفراد طاقم الغواصة "KRI Nanggala 402" البالغ عددهم 53 شخصا لقوا مصرعهم جراء غرق الغواصة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا