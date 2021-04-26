بوتين يعبر عن تعازيه للرئيس الإندونيسي بضحايا غرق الغواصة

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن تعازيه لنظيره الإندونيسي، جوكو ويدودو، بضحايا الغواصة الإندونيسية الغارقة.

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وجاء في بيان صدر عن بوتين ونشر على موقع الكرملين: "السيد الرئيس المحترم، تقبلوا التعازي العميقة بضحايا حادث غرق الغواصة التابعة للقوات البحرية الإندونيسية في بحر بالي. وأدعوكم لأن تنقلوا كلماتي من التعاطف الخالص والدعم لأسر وأصدقاء البحارة المتوفين ولكل أبناء بلدكم".

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن رجال الإنقاذ الإندونيسيين عثروا في البحر على أجزاء من المعدات التابعة للغواصة العسكرية الإندونيسية التي فقدت الأسبوع الماضي شمالي جزيرة بالي.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن العسكريين الإندونيسيين أن جميع أفراد طاقم الغواصة "KRI Nanggala 402" البالغ عددهم 53 شخصا لقوا مصرعهم جراء غرق الغواصة.

المصدر: نوفوستي