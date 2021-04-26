زيلينسكي يعلن جاهزيته للقاء بوتين في أي مكان

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن جاهزيته للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في أي مكان.

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وقال زيلينسكي في حديث لصحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الاثنين: "المكان ليس مهما، والحديث يدور عن المحتوى".

وصرح الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، في وقت سابق من هذا اليوم بأنه لا يعتبر ممكنا توجيه دعوة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لزيارة كييف.

وسبق أن اقترح زيلينسكي في خطابه المتلفز المكرس للوضع الأمني في بلاده على الرئيس بوتين "إجراء لقاء في أي نقطة من منطقة دونباس الأوكرانية حيث تتواصل فيها الحرب".

من جانبه أعلن الرئيس بوتين أنه يجب على القيادة الأوكرانية أن تجري في البداية لقاءات مع قيادة جمهورتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد، ثم مع المسؤولين الروس. كما أكد استعداده لقبول زيلينسكي في موسكو في أي وقت مناسب، إذا رغب الأخير في بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وردا على ذلك عبر نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، عن اعتقاده أن زيلينسكي لن يذهب إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين، مضيفا أن المحادثات بينهما يجب أن تجري في إطار مجموعة "النورماندي" (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا).

من جهته قال رئيس وفد كييف في مجموعة الاتصال حول دونباس، ليونيد كرافتشوك، إن زيلينسكي يمكن أن يجري محادثات مع بوتين في دولة محايدة وليس في روسيا.

المصدر: نوفوستي