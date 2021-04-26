"مكان": نتنياهو يفاوض على حكومة تناوب على أن يتولى غانتس المنصب أولا

أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن بنيامين نتنياهو يتفاوض مع بيني غانتس في إمكانية التناوب على منصب رئاسة الوزراء الإسرائيلية قبيل 8 أيام من انتهاء المهلة الممنوحة له لتأليف الحكومة.

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ولفتت "مكان" إلى أن نتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة في إسرائيل عقب انتخابات مارس الماضي، يبحث مع غانتس، وزير الدفاع وزعيم حزب "كاحول لافان"، في إمكانية التناوب على رئاسة الحكومة على أن يتولى غانتس المنصب أولا.

وأشارت إلى أن نتنياهو اقترح أيضا على رئيس حركة "شاس" الوزير أرييه درعي تولي رئاسة الحكومة خلال السنة الأولى بهدف ضم غدعون ساعر المنشق من "الليكود" إليها، لكن درعي رفض الاقتراح.

ونقلت هيئة البث عن مصادر صحفية قولها، إنه من المرجح أن يعارض ساعر حتى أن يتولى نتنياهو ثاني فترة من حكومة التناوب، مشيرة إلى أن موقف ساعر ناتج عن اعتقاده بأن نتنياهو سيواصل الهيمنة على الحكومة كرئيس وزراء بديل، وأن عودته إلى سدة الحكم ستعيد الوضع إلى سابق عهده.

المصدر: مكان