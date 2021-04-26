إيران ترغب في التحول إلى مركز إقليمي لإنتاج لقاح "سبوتنيك V"

قال السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، في حديث لصحيفة "إزفستيا"، إن بلاده ترغب في التحول إلى مركز إقليمي لإنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعرب السفير، عن أمله بأن تبدأ في القريب العاجل، عمليات إنتاج اللقاح الروسي في بلاده.

وأضاف السفير: "إيران مهتمة بأن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج هذا الدواء الروسي. وسنقوم بإنتاج هذا اللقاح بترخيص من الجانب الروسي".

ونوه السفير، بأن الجانبين، سيتخذان معا، القرار بخصوص الجهات التي سيتم إرسال اللقاح إليها.

جدير بالذكر، أن عمليات التطعيم ضد كوفيد-19 باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، بدأت في إيران في فبراير الماضي.

المصدر: سبوتنيك