ممرضة تحارب كورونا بدراجتها في المناطق النائية بكولومبيا (صورة + فيديو)

تسافر ممرضة في كولومبيا إلى مختلف المناطق النائية في بلادها على متن دراجتها النارية أو سيرا على الأقدام، لتطعيم الناس.

ووصلت الممرضة أنسيلمو تونوبالا من شعب ميساك إلى محمية السكان الأصليين لتقديم اللقاح.

وتواجه أنسيلمو تونوبالا مهمة صعبة لأن الكثيرين من السكان غير مدركين لجدوى اللقاح المضاد للفيروس التاجي وسط ضعف حملات التوعية.

ونشرت وكالة فرانس برس صورة وثقت الممرضة أنسيلمو تونوبالا ذات الـ49 عاما، وهي بصدد تلقيح امرأة مسنة من السكان الأصليين بلقاح سينوفاك ضد COVID-19 في محمية غوامبيا الأصلية.

AFP

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كولومبيا إنه تم تسجيل ما يصل إلى 465 حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو مستوى قياسي جديد للوفيات اليومية.

وأضافت أنه تم تسجيل ما يصل إلى 14547 حالة شفاء، و17190 إصابة جديدة مؤكدة و465 حالة وفاة في 25 أبريل.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء مليونين و588 ألفا و204 حالات، وإجمالي الإصابات مليونين و774 ألفا و464، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 71 ألفا و351 حالة.

يشار إلى أن كولومبيا سجلت أول إصابة بكورونا في 6 مارس 2020.

المصدر: وكالات