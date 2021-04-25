مينسك تتهم مستشار بايدن بمحاولة الانقلاب على لوكاشينكو - فيديو

أشارت قناة ONT الحكومية البيلاروسية نقلا عن وزارة الخارجية إلى ضلوع مايكل كاربنتر مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتحضير للانقلاب في بيلاروسيا واغتيال رئيسها ألكسندر لوكاشينكو.

ونقلت القناة بيان لوزارة الخارجية جاء فيه: "كل هذا خطير حقا، ولم يتم دون ضلوع الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن "الحكومة الأمريكية كانت وراء ذلك أو متورطة في محاولة اغتيال لوكاشينكو".

وأضافت: "واشنطن ستبحث عن الحقيقة في واشنطن نفسها، مع مستشار بايدن مايكل كاربنتر الذي سيفصح عنها إذا ما أراد ذلك".

ووعدت القناة بمزيد من التفاصيل على الهواء الأسبوع المقبل.

وأعلن لوكاشينكو الأسبوع الماضي عن اعتقال مجموعة من الأشخاص كانوا يستعدون لمحاولة الاعتداء عليه وعلى عائلته.

وقال: "بحسب الجهات الأمنية في الجمهورية، فإن أربعة أشخاص اعترفوا بتورطهم في القضية، وبين المعتقلين محام يحمل الجنسيتين الأمريكية والبيلاروسية يوري زينكوفيتش".

وأضاف: "زينكوفيتش جند منذ فترة طويلة من قبل الأجهزة الأمريكية الخاصة".

ووجهت للمعتقلين تهم "التحضير للانقلاب ومحاولة اغتيال الرئيس والاستيلاء على السلطة"، ووفقا لقانون العقوبات البيلاروسي سيواجه المتهمون عقوبة السجن من 8 إلى 12 عاما.

المصدر: RT + "نوفوستي"