بايدن: مصممون على مساعدة الهند في التصدي لوباء كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة مصممة على مساعدة الهند في مواجهة الزيادة الهائلة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكتب بايدن في تغريدة عبر "تويتر": "مثلما قدمت الهند مساعدة للولايات المتحدة عندما كانت مستشفياتنا تعاني ضغطا هائلا بفعل الوباء، نحن مصممون على مساعدتها في وقت الحاجة".

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Just as India sent assistance to the United States as our hospitals were strained early in the pandemic, we are determined to help India in its time of need. https://t.co/SzWRj0eP3y — President Biden (@POTUS) April 25, 2021

المصدر: RT