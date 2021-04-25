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بايدن: مصممون على مساعدة الهند في التصدي لوباء كورونا

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بايدن: مصممون على مساعدة الهند في التصدي لوباء كورونا
Reuters JONATHAN ERNST
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة مصممة على مساعدة الهند في مواجهة الزيادة الهائلة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكتب بايدن في تغريدة عبر "تويتر": "مثلما قدمت الهند مساعدة للولايات المتحدة عندما كانت مستشفياتنا تعاني ضغطا هائلا بفعل الوباء، نحن مصممون على مساعدتها في وقت الحاجة".

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المصدر: RT

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