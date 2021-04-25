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غيتس يجدد توقعاته: العالم سيعود إلى حياته الطبيعية بحلول 2022

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غيتس يجدد توقعاته: العالم سيعود إلى حياته الطبيعية بحلول 2022
Reuters
مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس
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جدد مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس تأكيد تنبؤه بأن فيروس كورونا سينتهي بحلول عام 2022 بفضل اللقاحات المضادة له.

وفي حديث لشبكة "سكاي نيوز"، أوضح غيتس أن "الأمل ما زال موجودا لعودة العالم إلى حياته الطبيعية تماما بحلول العام 2022".

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وأشار إلى أن "معدل انتشار فيروس كورونا يرتفع في البلدان الأكثر ثراء، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، وبالتالي فإن سهولة تأمين جرعات اللقاحات واردة، كذلك مشاركتها مع الدول الأخرى".

وشدد على أن "الاستعداد للأوبئة في المستقبل أضحى أولوية قصوى"، معتبرا أن "الخطأ بدأ حين تجاهل المختصون هذا الأمر في أعقاب تفشي فيروس إيبولا".

وأعرب عن قلقه "في حال لم يتعلم العالم الدروس من جائحة كورونا".

وكان غيتس صرح في سبتمبر من العام الماضي بأن فيروس كورونا سينتهي من العالم بحلول عام 2022.

المصدر: express

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