فرنسا.. ارتفاع حصيلة مرضى كورونا في العناية المركزة

سجلت فرنسا يوم الأحد زيادة في حصيلة مصابي كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة في المستشفيات، فيما تشير حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انحسار الموجة الثالثة من الوباء.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 145 وفاة جديدة بكوفيد-19 في المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين ارتفع عدد المرضى المصابين بالفيروس في وحدات الرعاية المركزة إلى 5978 من 5958 في اليوم السابق فيما تم تسجيل 24465 إصابة جديدة بالفيروس.

ووصل إجمالي وفيات كورونا في فرنسا منذ ظهور الوباء إلى 102858، لتحتل المركز الثامن عالميا في عدد الوفيات.

ودخلت فرنسا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ثالث فترة من إجراءات العزل العام نهاية مارس بعد أن شهدت قفزة في إصابات ووفيات كوفيد-19 خلال الشهر نفسه.

ويأمل ماكرون في أن تؤدي هذه الإجراءات مع تسارع حملة التطعيم في خفض أرقام إصابات ووفيات كورونا مما سيسمح بإعادة فتح بعض قطاعات الأعمال وأنشطة الترفيه منتصف مايو.

المصدر: رويترز