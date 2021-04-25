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جنرال إسرائيلي مخاطبا اللبنانيين: لستم سوى دروعا لـ"حزب الله"!

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جنرال إسرائيلي مخاطبا اللبنانيين: لستم سوى دروعا لـ
RT
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خاطب قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أمير برعام اللبنانيين داعيا إياهم إلى عدم السماح لـ"حزب الله" بجعلهم "دروعا بشرية لمصالحه ومشاريعه الخاصة".

ووصف برعام "حزب الله" بأنه "منظمة إرهابية تلعب دورا مركزيا في عملية التدهور المستمر للدولة اللبنانية، وذلك باستغلال مؤسسات الدولة ومواردها تحت غطاء درع لبنان".

وأضاف: "لبنان الذي كان يعتبر ذات يوم سويسرا الشرق الأوسط، هو الآن بلد يعاني من أزمة مستعصية".

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وتابع: "رفاهية اللبنانيين ليست من أولويات حزب الله وقائده حسن نصر الله وصلب تفكيره، فهو مهووس بالإسرائيليين، والتزامه الشديد بحرس الثورة الإيراني يتجاوز جميع الاهتمامات وحاجة الشعب اللبناني".

وأضاف: "إسرائيل لديها هدفان مركزيان في مواجهة حزب الله: أولا منعه من تحقيق نجاحات عسكرية كادت تؤدي إلى التصعيد، وثانيا، الحفاظ على حرية الحركة في إطار المعركة بين الحروب".

المصدر: RT

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