وضع صحفي يوناني تحت حماية الشرطة بعد تعرضه للتهديد

وضع صحفي يوناني يدير صحيفة "دوكومنتو" الأسبوعية وموقعا إخباريا تحت حماية الشرطة، بعدما أعلن أنه تلقى "تهديدات"، على ما أوضح الأحد مصدر قضائي.

ويأتي ما كشفه الصحفي الاستقصائي كوستاس فاكسيفانيس بعد أسبوعين من اغتيال صحافي يوناني عند منزله في ضواحي أثينا، وهي جريمة شكلت صدمة في البلاد ودانتها الحكومة والاتحاد الأوروبي.

وفي رسالة موجهة إلى قرائه نشرت على صفحته في "فيسبوك" نهاية هذا الأسبوع، وكذلك على الصفحة الأولى من صحيفته الأسبوعية كتب كوستاس فاكسيفانيس أنه تلقى تحذيرات من شخصين بأن "جائزة رصدت لمن يتخلص منه".

وعقب هذه التصريحات، أعلن وزير حماية المواطن ميخاليس خريسوخويديس السبت أنه "تم اتخاذ إجراءات إضافية لحماية الصحفي".

وأكد الوزير أن التحقيق جار بالتعاون مع مكتب المدعي العام في أثينا.

ويعرف فاكسيفانيس المتخصص في قضايا الفساد بنشره في خضم الأزمة المالية في اليونان عام 2012 جزءا من "قائمة لاغارد"، وهي وثيقة تشمل حوالي ألفي شخص خضعوا للتحقيق بته الفساد والتهرب الضريبي.

ويستمر فاكسيفانيس على غرار العديد من الصحفيين اليونانيين في اتهام حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس برغبتها في السيطرة على المعلومات.

المصدر: وكالات