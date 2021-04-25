برلماني روسي يشيد بموقف رئيس التشيك تجاه "قضية فربيتيتسي"

أشاد عضو الدوما الروسي دميتري نوفيكوف بتصريح الرئيس التشيكي ميلوش زيمان الذي أكد أن استخبارات بلاده لم تشر أبدا في تقاريرها إلى تورط "عملاء روس" في "انفجار فربيتيتسي" عام 2014.

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وفي تصريحات لـRT قال نوفيكوف: "ميلوش زيمان أحد السياسيين الأكثر خبرة في أوروبا، وذلك بفضل سيرة حياته وعمره ومشاركته في الحياة السياسية لبلاده".

وتابع أن زيمان معروف بـ"اتزان مواقفه" ولا يؤخذ عليه إطلاق تصريحات شعبوية أو مشاركته في حملات استفزازية معادية لروسيا، لذا فإن موقفه من قضية فربيتيتسي "يستحق القدر الأكبر من الاحترام ولا يتنافى إطلاقا مع المنطق السليم".

وسابقا اليوم أكد زيمان أن الاستخبارات الوطنية لا تملك أدلة تشير إلى وجود "عملاء روس" في محيط مستودع ذخيرة ببلدة فربيتيتسي شرقي التشيك لحظة وقوع انفجار هناك أودى بحياة شخصين عام 2014.

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وكان رئيس الحكومة التشيكية أندريه بابيش أعلن في 17 أبريل أن سلطات بلاده تشتبه بضلوع الاستخبارات الروسية في انفجار فربيتيتسي.

ورفضت موسكو هذه المزاعم، واصفة إياها بالعارية والعبثية، لكن 18 دبلوماسيا روسيا تم طردهم من التشيك على خلفية هذه الاتهامات.

وردت موسكو بإعلان 20 من موظفي السفارة التشيكية في العاصمة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم وأمهلتهم للمغادرة.

المصدر: "نوفوستي"