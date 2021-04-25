أستراليا ونيوزيلندا تحييان ذكرى مواجهة تاريخية دامية مع العثمانيين

تجمع آلاف الأستراليين والنيوزيلنديين اليوم لإحياء ذكرى يوم "أنزاك"، وهو يوم إنزال قوات البلدين على شاطئ شبه جزيرة غاليبولي في تركيا، خلال الحرب العالمية الأولى.

وأبدى العديد من الأستراليين احترامهم بالوقوف أمام منازلهم عند الفجر، فيما قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عند النصب التذكاري للحرب الأسترالية في كانبرا، إن "الأمة واجهت لحظة حاسمة منذ 12 شهرا".

وأضاف: "عندما يبدو المستقبل غامضا للغاية، مستترا بالضباب، لم نتمكن من التجمع، لكننا حملنا الشموع في الممرات وعلى الشرفات، بسبب الجائحة".

وأكد موريسون أن المراسم جاءت في الوقت الذي تستعد فيه أستراليا لسحب آخر قواتها من أفغانستان، مشيرا إلى أنها "كانت أطول حروبنا. العالم أكثر أمانا من تهديد الإرهاب مما كان عليه عندما سقط البرجان التوأمان منذ ما يقرب من 20 عاما، لكننا سنظل يقظين".

من جهتها، طلبت رئيسة الوزراء النيوزيلاندية جاسيندا أردرن من مواطنيها "التفكير"، وقالت: "آمل أن يستغرق الكثير منا لحظة للتفكير في معنى يوم أنزاك، وتقدير مأساة كل روح فقدت بسبب الخدمة خارج البلاد. دعونا لا ننسى تأثير ذلك على الأحباء، آباء وأمهات وأطفالا وإخوة وشركاء وأصدقاء، لأن التاريخ العسكري لنيوزيلندا هو قصتهم أيضا".

Thousands of people attended dawn war-memorial services across Australia and New Zealand to honor their countries’ military personnel on #AnzacDayhttps://t.co/EYizRHUxo7pic.twitter.com/mauAX8YR8D — Reuters (@Reuters) April 25, 2021



يذكر أن مراسم المناسبة، اقتصرت العام الماضي على تنظيم أحداث متلفزة في أستراليا، بينما تم إلغاؤها بالكامل في نيوزيلندا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وشهد الـ25 من أبريل 1915، إنزال قوات عسكرية مشتركة من نيوزيلندا وأستراليا على شاطئ شبه جزيرة غاليبولي في تركيا، في هجوم استهدف منح البحرية البريطانية السيطرة على مضيق الدردنيل أثناء الحرب العالمية الأولى.

المصدر: "رويترز" + وكالات