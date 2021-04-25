"كان": الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على الصواريخ وسيعزز "القبة الحديدية"

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي بأن "الجيش سيرد بقوة على إطلاق الصواريخ المستمر من قطاع غزة".

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وأشارت "كان" إلى أن المصدر أوضح أنه "سيتم تعزيز بطاريات القبة الحديدية بالجنوب، وأن الاستعداد دائما موجود".

وأضاف المصدر: "تعمل إسرائيل بطرق دبلوماسية للتوصل الى تهدئة بالجنوب، وأن حركة حماس أرسلت عدة رسائل الى إسرائيل عن طريق مصر أوضحت من خلالاها أنها غير معنية بالتصعيد".

من جهة أخرى، أشار موقع "واللا" الإسرائيلي نقلا عن مسؤولين في الجيش إلى أن "التوتر الأمني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة سيستمر في الأسابيع القريبة المقبلة، وأن هذا الوضع سيستمر بسبب حساسية شهر رمضان وبسبب المخاوف من عمليات فردية ينفذها فلسطينيون"، لافتا إلى التقييمات والمداولات الأمنية التي عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بيني غانتس، أمس السبت، والتي تعالت فيها خلافات.

وذكر أن "بعض المشاركين في الجلسة طالبوا بتشديد القصف في قطاع غزة، ضد حركة حماس والفصائل الفلسطينية"، في أعقاب إطلاق نحو 40 صاروخا خلال اليومين الماضيين من القطاع.

المصدر: "I24NEWS"