وزيرة التجارة تدافع عن رئيس الوزراء البريطاني: دفع تكاليف تجديد شقته بنفسه

أكدت وزيرة التجارة البريطانية إليزابيث تراس، الأحد، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون تحمل شخصيا تكلفة تجديد شقته في داوننغ ستريت في العاصمة لندن.

وقالت تراس في مقابلة مع "بي.بي.سي" هيئة الإذاعة البريطانية: "ما أعرفه هو أن رئيس الوزراء تحمل بنفسه تكاليف تجديد الشقة، وهذا ما يريد الناس في بريطانيا معرفته".

وأحجمت وزيرة التجارة عن التعليق عندما سئلت "عما إذا كان أحد المانحين قد دفع في البداية مقابل تجديد شقة داوننغ ستريت ثم سدد جونسون للمانح".

وقالت: "ما أعلمه هو أن رئيس الوزراء تحمل التكاليف، وأن كل شيء سيعلن بما يتماشى مع القواعد، ومنها الضريبية".

من جهته، أكد مكتب رئيس الوزراء، أن "الحكومة اتبعت القواعد المتعلقة بالتجديد"، لكن حزب العمال المعارض دعا إلى إجراء تحقيق في كيفية تمويل جونسون لعملية التجديد.

وأعلن كبير مستشاري جونسون في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دومينيك كامنجز، الجمعة الماضي، أن "رئيس الوزراء البريطاني أراد أن يدفع المانحون سرا تكاليف تجديد مقر سكنه"، مشيرا إلى أنه أبلغ جونسون، بأن "ما يعتزم فعله أمر غير أخلاقي وأحمق وربما غير قانوني".

المصدر: "رويترز"