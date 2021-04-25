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إيران: بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كورونا المحلي

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إيران: بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كورونا المحلي
Reuters WANA NEWS AGENCY
عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في إيران
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بدأت إيران، اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "كوف إيران بركة" المحلي المضاد لفيروس كورونا، وفق وكالة "أنباء فارس".

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وأفادت الوكالة في وقت سابق من شهر مارس الماضي، بأن 300 شخص كانوا سيخضعون متطوع لاختبار المرحلتين الثانية والثالثة من الدراسات السريرية للقاح "كوف إيران بركة" المضاد لفيروس كورونا، لافتة إلى أن الدراسات السريرية ستجري على 20 ألف متطوع في المرحلة الثالثة، في 6 مدن إيرانية.

من جانبه، كان حامد حسيني، مدير مركز التجارب السريرية بجامعة طهران للعلوم الطبية، قد قال: "اكتملت المرحلة الأولى من الدراسات السريرية بمشاركة 56 متطوعا، وتم إثبات الموافقة على المنتج قيد الدراسة تحت اشراف أساتذة بارزين قادوا هذا العمل"، مؤكدا أنه "في المرحلتين الثانية والثالثة، ستجري الدراسات السريرية على حوالي 300 شخص، وأنه في المرحلة الثالثة ستجري الدراسات على 20 ألف متطوع في ست مدن".

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