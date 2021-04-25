زاخاروفا: تصريحات الرئيس التشيكي أظهرت بطلان اتهامات براغ الموجهة إلى روسيا

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن التصريحات الأخيرة للرئيس التشيكي ميلوش زيمان أظهرت بطلان اتهامات براغ لروسيا بالتورط في ملف انفجار فربيتيتسي.

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وفي وقت سابق من اليوم أكد زيمان في تصريحات متلفزة أن التحقيق الجاري لتحديد أسباب الانفجار الذي هز مستودع ذخيرة في بلدة فربيتيتسي شرقي التشيك في عام 2014 والذي أودى بحياة اثنين من مواطنيها، كشف عن أن الذخيرة كانت ملكا لرجل أعمال بلغاري. فيما اعترف تاجر الأسلحة البلغاري إميليان غيربيف بأنه كان يمد القوات الأوكرانية بأسلحة أثناء النزاع في منطقة دونباس في العام 2014، كما أنه أكد استخدامه للمستودع في فربيتيتسي لتخزين الذخيرة.

وقالت زاخاروفا لقناة "روسيا-1": "يجب أن ننتظر الآن تعليقات ممثلي فروع السلطة (التشيكية) الذين لم يتورعوا عن إصدار سلسلة - إن لم نقل صلية - من التصريحات المعادية لروسيا، على أقوال رئيسهم. كما ترون لا يمضي يوم واحد في الفترة الأخيرة دون أن ينفي ممثلو الدوائر السياسية التشيكية صحة تصريحاتهم السابقة: تارة يدعون امتلاك كل الأدلة التي تثبت ضلوع روسيا وممثليها - أو أجهزتها الاستخباراتية - في انفجارات عام 2014، وتارة أخرى يتضح - وهو ما رأيناه اليوم - أنه على مدار السنوات السبع الأخيرة التي جرى التحقيق خلالها، لم تملك قيادة البلاد حتى مقدمات - ناهيك عن أدلة - كي تدلي بمثل هذه التصريحات".

وكان رئيس الحكومة التشيكية أندريه بابيش أعلن في 17 أبريل أن سلطات بلاده تشتبه بضلوع الاستخبارات الروسية في انفجار فربيتيتسي عام 2014. ورفضت موسكو هذه المزاعم، واصفة إياها بالعارية عن الأساس والعبثية، لكن 18 دبلوماسيا روسيا تم طردهم من التشيك على خلفية هذه الاتهامات. وردت موسكو بإعلان 20 من موظفي السفارة التشيكية في العاصمة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم.

المصدر: "نوفوستي"