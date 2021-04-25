المغرب يستدعي السفير الإسباني

استدعت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الأحد، السفير الإسباني بسبب استضافة زعيم البوليساريو في إسبانيا.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان، أن المغرب يأسف لموقف إسبانيا التي "تستضيف على ترابها المدعو إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية".

وقالت إن الوزارة طلبت من السفير الإسباني بالرباط تقديم تفسيرات بشأن موقف حكومته، مضيفة أن هذا الموقف يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، والذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية، أن هذا الموقف من مملكة إسبانيا يثير قدرا كبيرا من الاستغراب وتساؤلات مشروعة: "لماذا تم إدخال المدعو إبراهيم غالي إلى إسبانيا خفية وبجواز سفر مزور؟ ولماذا ارتأت إسبانيا عدم إخطار المغرب بالأمر؟ ولماذا اختارت إدخاله بهوية مزورة؟ ولماذا لم يتجاوب القضاء الإسباني بعد مع الشكاوى العديدة التي قدمها الضحايا؟".

المصدر: هسبريس