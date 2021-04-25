بورتنيكوف: بيلاروس تحقق في مدى تورط الولايات المتحدة في محاولة الانقلاب على لوكاشينكو

قال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، إن المواد الموضوعية والموثوقة التي تم الحصول عليها تؤكد، أنه جرت في بيلاروس محاولة تنفيذ انقلاب عسكري.

وأضاف مدير المخابرات الروسية: "يتضح ذلك، من المواد التي تلقيناها نتيجة لاحتجاز عدة أشخاص في موسكو. في الوقت الحالي، تعمل فرق التحقيق في بيلاروس بنشاط، وسيتم تقديم الاستنتاجات على أساس نتائج التحقيقات النهائية".

وذكر بورتنيكوف، أن السلطات المختصة البيلاروسية، تتحقق في الوقت الراهن، من مدى وقوف الولايات المتحدة وراء ذلك.

وأشار بورتنيكوف إلى أنه، يجري التحقيق في هذه المسألة، في إطار قضية جنائية، تحقق فيها حاليا لجنة أمن الدولة وهيئات التحقيق في بيلاروس".

المصدر: نوفوستي