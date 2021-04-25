كوريا الجنوبية.. أكبر سلسلة مكتبات تسحب مذكرات كيم "الجد" مؤسس كوريا الشمالية من الأسواق

أقدمت أكبر سلسلة مكتبات في كوريا الجنوبية على إيقاف بيع مذكرات المؤسس الراحل لكوريا الشمالية، كيم إيل سونغ، بعد جدل قانوني وسياسي حول السلسلة المكونة من ثمانية مجلدات.

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ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن شركة نشر محلية تصريحها بأنها بدأت بيع المذكرات التي تحمل عنوان "مع القرن" للمرة الأولى محليا منذ تم نشر السلسلة من قبل كوريا الشمالية في أوائل تسعينات القرن الماضي، لافتة إلى أن "هذه المذكرات التي يدور معظمها حول كفاح كيم ضد الاستعمار الياباني الجدل، نظرا لأنه يعرف أنها تنطوي على الكثير من الأكاذيب حول حياته"، حيث أن مؤسس كوريا الشمالية، هو جد الزعيم الكوري الشمالي الحالي، كيم جونغ ون.

وبحسب "يونهاب"، حاولت شركة نشر كورية جنوبية في التسعينات بيع سلسلة الكتب محليا ولكن بلا جدوى، وتعرضت للتحقيقات بزعم انتهاك قانون الأمن القومي.

في حين قررت سلسلة "كيوبو" المكتبية في اجتماع، حظر بيع السلسلة وحذفها من قائمة الكتب المتاحة عبر الإنترنت، وفقا لمصادر "يونهاب".

ونقلت الوكالة عن مسؤول بالشركة قوله: "نظرا إلى أن حكم المحكمة العليا وجد القراء الذين اشتروا كتبا تنتهك قانون الأمن القومي يمكن أن يتعرضوا للعقوبة، قررنا عدم تلقي أي طلبات جديدة حمايةً للعملاء، وإن الشركة ستقرر استئناف المبيعات بعد اتخاذ المحكمة أو وكالة النشر الوطنية القرارات ذات الصلة".

ويوم الخميس الماضي، تم سحب ثلاثة أجزاء من سلسلة المذكرات عبر سلسلة المكتبات، من متاجر بيع الكتب في وسط وجنوب العاصمة سيئول، وكذلك مركزها اللوجيستي، وتم إعادتها إلى جمعية الناشرين المسؤولة عن التوزيع.

من جهة أخرى، أفاد رئيس الشركة الناشرة للمذكرات بأنه مستعد للتعاون مع الشرطة ووزارة الوحدة، عند الضرورة.

وفي اتصال هاتفي مع "يونهاب" أوضح كيم سونغ كيون، الذي تولى سابقا منصب رئيس منظمة مدنية للترويج للتبادلات بين الكوريتين ويعمل حاليا بإدارة شركة صغيرة متخصصة في التبادلات مع كوريا الشمالية، قائلا: "اعتقدت أنه لا بأس بهذا في كوريا الجنوبية، بما أن البلاد لا تدير نظام تصاريح للنشر، ولكن للأسف الجدل أصبح أكبر"، لافتا إلى أنه لا بد من تقدير مجهودات كيم "الجد" المناهضة لليابان.

في حين لفتت جمعية الناشرين إلى أنه ليس لديها أسباب في الوقت الراهن لوقف توزيع المذكرات، دون طلب من الناشر أو قرار قضائي، فيما يشار إلى أنه "تم توزيع نحو 100 مجلد من السلسلة من خلال الجمعية بما يشمل 10 تم بيعها عبر كيوبو، كما يظهر البحث عبر مكتبتين رئيسيتين لبيع الكتب عبر الإنترنت وهما "ياس 24"(Yes24 ) و"علاء الدين" (Aladin)، أنه يمكن شراء كتب السلسلة بحيث يبدأ الشن يوم الجمعة والخميس".

المصدر: "يونهاب"