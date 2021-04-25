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جباروف لـRT: موقف كييف من لقاء زيلينسكي مع بوتين مضحك

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جباروف لـRT: موقف كييف من لقاء زيلينسكي مع بوتين مضحك
Sputnik
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قال السيناتور الروسي فلاديمير جباروف، إن تأكيد نائب رئيس وزراء أوكرانيا أليكسي ريزنيكوف، استحالة زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى موسكو لمقابلة الرئيس فلاديمير بوتين، مدعاة للضحك.

وكان ريزنيكوف قال، يوم أمس، إن رئيس بلاده لن يتمكن من قبول دعوة نظيره الروسي لزيارة موسكو لإجراء محادثات.

وأضاف ريزنيكوف: "لا يمكن لرئيس أوكرانيا زيلينسكي، أن يتوجه خلال الحرب إلى عاصمة الدولة المعتدية، لمقابلة الشخص الذي يمثلها. يبدو لي أن هذا اقتراح غريب بعض الشيء".

وقال جباروف، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد: "ما هو الاختلاف إذن في الاجتماع الذي أراد زيلينسكي عقده في دونباس مع الدولة المعتدية، سلطات كييف تعتبر دونباس بلدا يصلح للمفاوضات، أما موسكو فستكون دولة معتدية. هذه الذرائع التي ابتدعها نائب رئيس الوزراء الأوكراني، تبدو سخيفة وغير مقنعة على الإطلاق".

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وأعرب جباروف، في مقابلة مع قناة RT عن اعتقاده، أنه لا يوجد على الأغلب لدى زيلينسكي، ما يقوله في الاجتماع مع بوتين.

وأشار إلى أن زيلينسكي فشل في الوفاء بوعوده الانتخابية.

المصدر: RT

 

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