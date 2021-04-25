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ظريف: "اكتناز اللقاحات يساوي القتل الجماعي"

أخبار العالم

ظريف:
Reuters
محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، أرشيف
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اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدول التي تدخر لقاحات كورونا لنفسها، وخصوصا الولايات المتحدة، بأنها تمارس "قتلا جماعيا" بحق الشعوب.

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وقال ظريف في تغريدة له باللغة الإنجليزية عبر صفحته الخاصة على "تويتر" إنه "كان ينبغي أن يكون لوباء كورونا العالمي استجابة تطعيم عالمية، لكن كثيرين تُركوا لتدبر أمورهم بأنفسهم، سواء بسبب العقوبات والإرهاب الطبي ضد الإيرانيين، أو بدافع الحقد تجاه الفلسطينيين".

وأضاف ظريف: "الولايات المتحدة لديها فائض من اللقاحات".

وختم ظريف تغريدته بوسم "اكتناز اللقاحات يساوي القتل الجماعي".

 

المصدر: RT

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