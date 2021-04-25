إعادة انتخاب زيوغانوف رئيسا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي

أعيد انتخاب الزعيم الحالي للحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف بالإجماع، لرئاسة أمانة سر اللجنة المركزية للحزب.

ونقلت "تاس" عن السكرتير الصحفي لزيوغانوف عضو مجلس "الدوما" ألكسندر يوشينكو قوله: "انتخب غينادي زيوغانوف بالإجماع رئيسا للجنة المركزية للحزب".

يشار إلى أن هذا القرار صدر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب عقب إعلان نتائج مؤتمره في 24 أبريل.

كما تم الإعلان في المؤتمر عن التشكيلة الجديدة للجنة المركزية والتي زادت إلى 188 عضوا.

المصدر: "تاس"