مليونير بيتكوين يقدم للخضر أكبر تبرع يتلقاه حزب في تاريخ ألمانيا

قدم مطور برمجيات ألماني جمع ثروته من العملة الافتراضية بيتكوين لحزب الخضر البيئي، أكبر تبرع يتلقاه حزب سياسي في تاريخ ألمانيا.

وتصدر تبرع موريتس شميت الذي تصل قيمته إلى مليون يورو عناوين الصحف هذا الشهر، إذ جرت العادة أن يتلقى الحزب مبالغ صغيرة فقط.

وهذه الهدية الكبيرة نادرة في السياسة الألمانية، حيث تتلقى الأحزاب في البلاد معظم تمويلها من مستحقات الأعضاء ومساعدات الدولة المرتبطة بنتائج الانتخابات.

وقال شميت لأسوشيتدبرس في مقابلة هذا الأسبوع: "استفدت كثيرا من فقاعة بيتكوين. كانت مغامرة صعبة، والعائدات عبارة عن ثروات غير مكتسبة حقا. لقد كنت أنتظر نوعا ما الفرصة المناسبة للتبرع بمبلغ كبير".

كما ذكر الشاب البالغ من العمر 39 عاما، وهو من بلدة غرايفسفالد الواقعة شمال شرقي ألمانيا والذي لم يظهر سابقا على أي قوائم للمانحين السياسيين الرئيسيين، أنه اشترى عملة بيتكوين بقيمة "بضعة آلاف يورو" في عام 2011، قبل وقت قصير من انهيارها، ما أدى إلى تبخر قرابة 90 بالمئة من قيمة ما اشتراه.

إلا أنه منذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشكل متكرر قبل أن تتهاوى فجأة في حين كان المستثمرون يأملون في تحقيق أرباح سريعة.

وقال شميت إنه جنى حوالي مليوني يورو من بيع بيتكوين تدريجيا على مر السنين.

المصدر: أ ب