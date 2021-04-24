مقتل 11 مدنيا على الأقل في مدينة استولى عليها "داعش" شمال شرقي نيجيريا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بمقتل 11 مدنيا على الأقل في مدينة غيدام شمال شرقي نيجيريا، استولى عليها مسلحون من تنظيم "داعش" الإرهابي مساء الجمعة.

وأشار المسؤول المحلي في المدينة غيدام علي كولو كاشالا في تصريح للوكالة إلى أن المسلحين وصلوا إلى المدينة على متن 8 عربات مزودة بمدافع رشاشة قبيل الإفطار، واستولوا عليها.

وأضاف: "فقدنا 11 شخصا في الغزو الإرهابي، والمسلحون ما زالوا في المدينة".

من جهتهما، قال اثنان من سكان المدينة في اتصال هاتفي مع الوكالة إن "المدنيين الأحد عشر قتلوا في قصف جوي طال منزلين في المدينة، نفذته مقاتلة تابعة للجيش النيجيري أثناء استهدافها المسلحين".

وأكد سكان من المدينة للوكالة أن المسلحين دمروا غالبية أبراج الاتصالات في المدينة ونهبوا عددا من المتاجر قبل أن يضرموا النار فيها.

وأضافوا أن "الجيش أغلق الطريق المؤدي إلى خارج البلدة ومنع السكان المذعورين من مغادرتها، مما دفع بالبعض منهم للتوجه نحو الأدغال بينما استقل آخرون قوارب أقلتهم إلى الضفة الأخرى من النهر".

المصدر: "أ ف ب"