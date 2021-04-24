إسرائيل تعترض قذيفة صاروخية أطلقت من غزة

اعترضت القبة الحديدية الإسرائيلية قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر" إلى "سماع قبل قليل دوي صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة ومدينة سديروت".

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وأضاف أن "الحديث يدور عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية".

#عاجل متابعة للانذار الذي سمع قبل قليل في منطقة غلاف غزة ومدينة سديروت فالحديث عن اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية pic.twitter.com/hQepiGPNQY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 24, 2021

المصدر: RT