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إسرائيل تعترض قذيفة صاروخية أطلقت من غزة

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إسرائيل تعترض قذيفة صاروخية أطلقت من غزة
Reuters AMIR COHEN
القبة الحديدة الإسرائيلية
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اعترضت القبة الحديدية الإسرائيلية قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر" إلى "سماع قبل قليل دوي صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة ومدينة سديروت".

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وأضاف أن "الحديث يدور عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية".

المصدر: RT

 

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