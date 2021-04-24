مسؤول أمريكي: اعتراف بايدن بتعرض الأرمن للإبادة تكريم للضحايا

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن اعتراف الرئيس جو بايدن بالإبادة الجماعية للأرمن في الدولة العثمانية، هدفه "تكريم الضحايا وليس توجيه الاتهامات".

وقال المسؤول الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم نشر اسمه إن أول اتصال هاتفي بين بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة اتسم "بالمهنية والصراحة"، مشددا على أن واشنطن لا تزال تعتبر أنقرة شريكا مهما في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أن بايدن أبلغ أردوغان خلال المكالمة أنه يعتزم إصدار إعلان بشأن "الإبادة" وأنه جرى أيضا مناقشة ما آلت إليه العلاقات الأمريكية التركية من تدهور شديد في العامين الماضين.

وقال: "الرئيس يرغب في العمل عن كثب مع الرئيس أردوغان لمعالجة كل هذه القضايا ولهذا السبب اقترح عليهم اغتنام الفرصة للالتقاء شخصيا خلال حضورهما قمة حلف شمال الأطلسي في يونيو للتباحث بشأن كل هذه القضايا".

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وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترف بصورة رسمية بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في الإمبراطورية العثمانية.

وقال بايدن في بيان أصدرته إدارته إن "المذبحة التي تعرض لها الأرمن أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية، والتي بدأت باعتقال المفكرين الأرمن وزعماء الأرمن في القسطنطينية في 24 أبريل 1915، تمثل إبادة جماعية".

المصدر: أ ف ب