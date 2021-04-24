الرئاسة التركية: على الولايات المتحدة النظر إلى ماضيها بعد اعترافها بإبادة العثمانيين للأرمن

طالب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الولايات المتحدة بالنظر لماضيها، وذلك ردا على اعتراف الرئيس جو بايدن بمذبحة 1915 ضد الأرمن أواخر عهد العثمانيين بأنها إبادة جماعية.

وقال قالن في تغريدة على "تويتر" اليوم السبت: "نندد بقوة ونرفض تصريحات الرئيس الأمريكي التي تكرر فقط اتهامات الذين تقوم أجندتهم الوحيدة على العداء لتركيا... ننصح الرئيس الأمريكي بالنظر إلى ماضي (بلاده) وحاضرها".

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المصدر: رويترز