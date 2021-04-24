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وزير خارجية تركيا: نرفض تماما قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

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وزير خارجية تركيا: نرفض تماما قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن
Reuters
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ترفض بالمطلق قرار الولايات المتحدة الاعتراف بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في الإمبراطورية العثمانية.

وأكد تشاووش أوغلو رفض تركيا بيان بايدن بشأن "إبادة الأرمن المزعومة"، مشددا على أن هذا الاعتراف مبني على أساس الشعبوية.

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وأضاف أوغلو: "لا يمكن لأحد أن يعلمنا تاريخنا. ليس هناك شيء لنتعلمه من أي أحد بشأن ماضينا.. الانتهازية السياسية هي أكبر خيانة للسلام والعدل.. نرفض تماما هذا البيان الذي استند إلى الشعبوية فقط".

كما دانت الخارجية التركية بيان الرئيس الأمريكي حول أحداث 1915 بأشد العبارات.

وأعلن البيت الأبيض اليوم السبت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترف بصورة رسمية بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في الإمبراطورية العثمانية.

وكان بايدن قد تعهد خلال حملته الانتخابية بالاعتراف بإبادة الأرمن، مؤكدا أن قضايا حقوق الإنسان ستكون أولوية سياسات إدارته.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان قد استخدم مصطلح "الإبادة الجماعية" في الحديث عن تلك الأحداث عام 1981، لكنه تراجع عن تصريحاته لاحقا بعد رد فعل غاضب من تركيا.

كما وعد الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي كان بايدن نائبا له في 2008 باعتبار اضطهاد الأرمن "إبادة جماعية"، لكنه لم ينفذ وعده خلال السنوات الثماني من رئاسته.

المصدر: وكالات

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