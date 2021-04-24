الإصابات اليومية بكورونا في بريطانيا تتراجع إلى الألفين

سجلت السلطات الصحية البريطانية خلال اليوم الأخير نحو 30 وفاة وألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل تراجعا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية عن رصد 32 وفاة و2061 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 40 وفاة و2678 إصابة في اليوم السابق.

وسجلت في المملكة المتحدة إجمالا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و403170 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، بما في ذلك 127417 حالة وفاة، أي أكبر حصيلة وفيات في أوروبا.

ولا يزال في المستشفيات البريطانية 1781 مصابا بكورونا 243 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأجري في المملكة المتحدة أكثر من 145.2 مليون فحص لتشخيص الإصابات بالعدوى، أكثر من 1.1 مليونا منها خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 33.5 مليون شخص في بريطانيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، واستكمل أكثر من 12 مليونا منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.

المصدر: RT