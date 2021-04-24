سويسرا تسجل أول إصابة بكورونا الهندي

أعلنت السلطات الصحية السويسرية اليوم السبت تسجيل أول إصابة في البلاد بطفرة كورونا التي تعصف بالهند.

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وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا: "تم اكتشاف أول إصابة بالنسخة المتحورة الهندية لكوفيد-19 في سويسرا" لدى مسافر عبر أحد مطارات البلاد دون إعطاء تفاصيل عن الحالة.

In der Schweiz wurde der erste Fall mit der indischen COVID-19-Variante gefunden. Es handelt sich um einen Passagier, der über einen Transitflughafen eingereist war. Die Konsultation darüber läuft, Indien auf die Risikoliste zu setzen.#CoronaInfoCH#Coronavirus — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) April 24, 2021

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في سويسرا إلى 646,509 وفق موقع "ووردوميترز إنفو" الذي يتابع إحصائيات كورونا في العالم، فيما وصل عدد الوفيات إلى 10,567 حالة.

المصدر: سويس إنفو





