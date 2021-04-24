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رئيسة مولدوفا تشكر روسيا على لقاح "سبوتنيك V"

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رئيسة مولدوفا تشكر روسيا على لقاح
Sputnik
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أعربت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، عن شكرها لروسيا الاتحادية لتقديمها شحنة من لقاح "سبوتنيك V" لبلادها كمساعدة إنسانية.

وكتبت ساندو، على صفحتها في "فيسبوك": "اليوم، تلقت مولدوفا دفعة من 142000 جرعة من لقاح سبوتنيك، مما سيسرع عملية التطعيم. أشكر روسيا الاتحادية على هذا التبرع لبلدنا، والذي يفتح إمكانية توسيع فئات المواطنين الذين يتم تطعيمهم".

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وأشارت ساندو إلى أن التطعيم، يعد فرصة للعودة إلى الحياة الطبيعية. وشددت على أهمية التطعيم الشامل، وعلى أن الدولة ستستمر في بذل كل ما في وسعها لضمان حصول المواطنين على أكبر عدد ممكن من أنواع اللقاحات.

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المصدر: نوفوستي

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